Kabızlığa şifa oluyor. Bağırsakları harekete geçiriyor. Kilosu 350 liradan satılıyor

Kuru incir, tatlı ihtiyacınızı karşılamak için kuru hurma gibi tercih edebileceğiniz bir meyvedir. Yaş incir ile kıyaslandığında kuru incir, vitamin ve mineral çeşitliliği açısından geride kalsa da yine de pek çok faydası bulunmaktadır.

Kuru incir, diyet lifi, potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat gibi besin öğeleri açısından zengindir.

Kuru incir, yaş incire göre kabızlık sorununa daha iyi çözüm sunabilir. Fakat meyveler kuruduğunda şeker miktarı artar ve bu da kuru incirin kalori ve şeker değerlerini yükseltir. Bu yüzden kuru incirin aşırı tüketilmemesi gerekir.

Kuru incirin şeker içeriği yüksektir ve kan şekerini hızla yükseltebilir. Bu nedenle diyabet hastalarının kuru veya taze incir yememeleri ya da en fazla 1 adet yemeleri önerilir.

İNCİR DİYET YAPARKEN YENİR Mİ? KALORİSİ FAZLA MIDIR?

Ölçülü tüketildiği takdirde incir, diyetinize ekleyebileceğiniz bir meyvedir. 2 adet kuru incir veya 2 adet taze incir yaklaşık 60 kaloriye denk gelir.

GÜNDE KAÇ ADET KURU İNCİR YENMELİ?

Meyve çeşitliliği sağlamak sağlığınız için önemlidir. Günde ortalama 3 porsiyon meyve yemeniz tavsiye edilir. Günde 2 adet kuru veya taze incir, ara öğünlerinizde veya kahvaltınızda rahatlıkla yiyebilirsiniz.

KURU İNCİR TANSİYONA FAYDALI MIDIR?

Kuru incir gibi kuru meyvelerin su oranı düşüktür. Kuru meyveler, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan yüksek potasyum içerir. Böbrek yetmezliği olan hastalar, incir yemek istediklerinde porsiyonlarına dikkat etmelidirler.

KURU İNCİR BAĞIRSAK SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

İncir, bol miktarda lif içerir. Bu sayede bağırsaklardaki atıkların hızlıca atılmasını sağlar ve bağırsaklara su çekerek kabızlığı önler. Ayrıca probiyotik içeriği ile sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Bu anlamda incir, kabızlıkla mücadelede faydalıdır.

KURU İNCİR NASIL SAKLANMALI?

Kuru incir, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Buzdolabında saklanırsa 1 yıl içinde tüketilmesi gerekmektedir.