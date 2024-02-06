Saç dökülmesini önlüyor. Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır. Faydaları say say bitmiyor

Erhan Songür
Saç dökülmesini önlüyor. Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır. Faydaları say say bitmiyor
Saç dökülmesini önleyen grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatan faydaları say say bitmeyen baldırıkara otu dikkat çekti.

Doğal besinler, sağlık sorunlarına doğal çözümler sunan insanların tercihi oluyor.

Baldırıkara otu, saç dökülmesine karşı etkili olmasının yanı sıra, grip ve soğuk algınlığına da iyi gelen bir bitkidir.

BALDIRIKARA OTU NEDİR?

Eğreltiotugiller ailesinden olan baldırıkara otu, nemli yerlerde yetişen otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesine benzeyen bu bitki, Türkiye’nin birçok yerinde bulunur.

BALDIRIKARA OTUNUN FAYDALARI

Baldırıkara otu, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda rahatlama sağlar. Balgamı temizler. Mide ağrılarını hafifletir.

Böbrek kumlarının atılmasına yardımcı olur. Derinin şişmesini önler.

Saç dökülmesini durdurur. Adet kanamalarının düzenli olmasına katkıda bulunur. Ayrıca, diğer ilaçlara tat katan bir bitkidir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Saçlı deride yaklaşık 100 bin adet saç teli bulunur ve yetişkinlerde günde 100-150 adet saç teli dökülmesi normaldir. Saç dökülmesi, hormonlar, beslenme, kimyasallar, genetik, hastalıklar, kıl bozuklukları, ilaçlar, stres ve deri sorunları gibi nedenlerle oluşabilir. Saç dökülmesi sağlıklı bir kişide 2 ay kadar devam edebilir. Eğer yılda 3 defadan fazla 2 ayı geçen saç dökülmesi yaşanırsa, ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir ve doktora başvurmak gerekir. Saç dökülmesi, neden olduğu faktörden 3-4 ay sonra başlar ve bu faktör tedavi edildikten sonra 6-12 ay içinde normale döner.

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