Kabızlığa iyi gelen 8 çay tarifi

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Özellikle de insanların korkulu rüyası olan kabızlık için doğal besinlere ilgi artıyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen 8 çay dikkat çekti.

İşte 8 çay tarifi…

-Zencefil Çayı

Taze zencefil çayı hazırlamak da oldukça kolaydır. Öncelikle bir diş sarımsak kadar olan kök zencefilin kabuklarını soymanız gerekir. Ardından zencefili bir bardak suya koyarak 10 dakika kaynatmanız yeterlidir. Tüketmeden önce bir çay kaşığı bal da ekleyerek şifa deposu içeceğinizi tatlandırabilirsiniz. Bunun yanı sıra kaynama esnasında 1 dilim limon da ekleyebilirsiniz.

-Nane çayı

İlk olarak bir bardak su kaynatın ve bu suyun içerisine yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı kuru nane ekleyin. 10 dakika boyunca demlenen kuru nane çayı, süzülerek istenilen diğer malzemelerle tatlandırılabilir. (Limon, bal vb.) Limon, çubuk tarçın ve karanfil kuru nane çayına eklenebilen şifalı besinlerdendir. Kuru nane çayının faydalarının görülebilmesi için bu içeceğin günde iki fincan tüketilmesi önerilir.

-Biberiye çayı

Biberiye çayı doğal olarak kafeinsizdir ve gün boyunca tüketilebilir. Biberiye çayı biberiye bitkisinin yaprakları ve sapı demlenerek yapılır. Akdeniz bölgesinde yetişen bu bitki, mutfak kullanımı için dünyanın en popüler bitkilerinden biridir ve binlerce yıldır doğal iyileşmede kullanılmaktadır. Biberiye çayının sağlık yararlarının çoğu, salisilik asit, potasyum ve çeşitli antimikrobiyal, antibakteriyel ve antioksidan bileşiklerle birlikte, bitkide bulunan rosmarinik ve kafeik asitlerden gelir. Biberiye çayı yapmak için toz ya da taze biberiye kullanabilirsiniz. Küçük bir tencere ya da cezve içine 1 bardak su koyup kaynatın. Kaynayan suyun içine bir tatlı kaşığı toz ya da taze biberiye ekleyip 5-10 dakika daha kaynamaya bırakın. Biberiyenin tüm aromasını suya bırakmasını sağlayın. Biraz ılımasını bekledikten sonra fincanın içine süzün. Lezzetlendirmek için bal kullanabilirsiniz.

-Sinameki çayı

İçeriğinde yer alan antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren sinameki çayı demleme oldukça basit bir işlemdir. Kurutulmuş sinameki yaprakları ince ince kıyılır. Kıyılan yapraklardan 2 çay kaşığı 300 mililitrelik bir kaba alınır. İçerisine kaynamış su eklenerek 10 dakika demlenir.

Demlenen sinameki çayı süzülerek içilmeye hazır hale gelir. Tatlandırmak amacıyla içerisine 1 tatlı kaşığı bal eklenebilir. Çayın demlenme süresi önemlidir. Uzun süre demleme işlemi yapıldığında içeriğindeki antioksidan bileşenler özelliklerini kaybederek bitkinin etki gücünü azaltır. Demlenir demlenmez en geç 20 dakika içinde ılık olarak tüketilmesi önerilir.

-Karahindiba çayı

Karahindiba çayından faydalanabilmek için 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış karahindiba 1 bardak suda akşamdan beklemeli. Sabah uyandığınızda birkaç dakika kaynatmalısınız. Daha sonra demini alması için beklemeniz gereklidir. Demini aldıktan sonra süzme işleminden geçirin ve iki parçada yani kahvaltı öncesi ve sonrası olacak şekilde tüketin.

-Elma çayı

Evinizde taze elma çayı demlemek istiyorsanız, önce elmalar bol su ile yıkanır ve elmaların kabukları soyulur. Elmanın çekirdekleri çıkarılır ve ince dilimler halinde kesilir. Dilimlenen elmalar ve kabukları 2 su bardağı su ile demlikte kaynatılır. Orta ateşte kaynatılan elmalar ocaktan alındıktan sonra yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakılır. Daha sonra dilerseniz sade olarak dilerseniz de bal ile tatlandırarak çayınızı sıcak sıcak içebilirsiniz.

Eğer elma çayını sade olarak tüketmek istemiyorsanız, elma ile birlikte tarçın, ıhlamur, adaçayı, zerdeçal, zencefil ve ayva gibi farklı bitki ve meyvelerden dilediğiniz çayınızı hazırlarken kullanabilirsiniz.

-Isırgan otu çayı

Isırgan otu taze taze toplanıp çayı yapılabileceği gibi toplandıktan sonra ince ince kıyarak kurutarak da uzun süreler kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar ince kıyılmış ısırgan otu bir su bardağı kaynar suyun içine atılarak 5 - 10 dakika haşlanır. Kokusu çıkan ısırgan otu süzülür ve 5 dakika dinlendirildikten sonra içilebilir. Günde 2 ya da 3 bardak taze demlenmiş ısırgan otu çayı içilebilir. Isırgan otu çayının aç veya tok karnına içilmesinde bir sakınca yoktur. Isırgan otu çayı tatlandırılmadan içilmelidir. Kokusundan veya tadından haz etmeyenler ısırgan otu çayını hazırlarken içine birkaç nane yaprağı ilave edebilirler.

-Kahve, siyah ya da yeşil çay

İçeriğinde kafein bulunan içecekler de bağırsakların çalışmasına katkıda bulunabiliyor. Bu içeceklerin en bilinen ve sevilenleri arasında da bildiğiniz gibi hemen her gün tükettiğimiz kahve, siyah çay ve yeşil çay geliyor. Eğer kafeine karşı bir intoleransınız yoksa bağırsak hareketlerinizi hızlandırmak adına bu içeceklerden de destek alabilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamaya yine de dikkat etmelisiniz.