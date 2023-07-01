Kabotaj Bayramı kutlamaları Marmaris’te başladı

"Kabotaj Kanunu"nun 97. yıldönümü Muğla’nın Marmaris ilçesinde kutlanmaya başlandı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. Yıldönümü çelenk sunma töreni ve denizde şehitlere saygı çiçekleri denize bırakıldı.

Kabotaj Bayramı kutlamaları Marmaris’te başladı

İHA'nın haberine göre; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, ilk olarak Atatürk Meydanı'nda törenle başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Vasfi Öztüzün, Marmaris Liman Başkanı Murat Yaşar, Liman Emniyet Müdürü Samed Seyhan, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, Belediye Başkan yardımcıları, Türkiye Yat Kaptanları Derneği, bulunduğu protokol üyeleri ile askeri erkan katıldı.

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Marmaris Bölge Liman Başkanı Murat Yaşar’ın Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından Aksaz Askeri Bandosu'nun eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Murat Yaşar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, kabotaj hakkının, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığı, özgürlüğü ve milli egemenliğinin temel teminatlarından biri olduğunu vurguladı.

Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç'in de katıldığı protokol üyeleri, Sahil Güvenlik botu TCSG-904'le körfez içinde açılarak, deniz şehitleri anısına iki adet çelenk bıraktı.

Bu arada su sporları merkezi çalışanları ile Marmaris Limanı'na ait deniz araçlarının gösterileri, hem karada hem de yatlarında tatilin keyfini çıkaranların büyük ilgi ve beğenisini topladı.

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebi ile TCG Tufan Marmaris gümrüklü limanda, Sahil Güvenlik botu TCSG-904 belediye yat limanında saat 17.00 a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

İlçedeki kutlamalar, saat 18.00'de başlayacak etkinliklerle devam edecek. Atatürk Meydanı'nın merkez üssü olacağı etkinlikler dahilinde piyade tekne, halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları gerçekleşecek.

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