Kabotaj Bayramı nedir? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Her yıl 1 Temmuz günü kutlanan Kabotaj Bayramı ülkemiz kara suları için önem taşımaktadır. Denizcilik Bayramı olarak da bilinen Kabotaj Bayramı milli bir bayramdır. Peki, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ilk ne zaman kutlandı? Kabotaj Bayramı nedir?

Kabotaj Bayramı nedir? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ilk ne zaman kutlandı?

Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Kabotaj Bayramı bu sene de kutlanıyor. Denizcilik Bayramı olan Kabotaj Bayramı’na ilişkin pek çok bilgi merak ediliyor. Peki, , 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ilk ne zaman kutlandı? Kabotaj Bayramı nedir?

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır. Denizcilik Bayramı olarak da bilinmektedir.

Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır.

Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanıyor.

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.

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