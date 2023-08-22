Kabus geri dönüyor. Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Osmaniye, ve Muşlulara acil duyuru

Dünya üzerinde yükselen sıcaklıklar Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yaz mevsimi başından itibaren türlü türlü hava olaylarının ve sıcak hava dalgalarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcak hava dalgaları gitti derken meteoroloji tarafından bir yenisinin daha eklendiği gündeme geldi. Yeni rekor sıcakların beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni uyarılarda bulundu. Yaz mevsiminin başlangıcından itibaren devam eden yüksek sıcaklıklar bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Doğu ve güneydoğu kesimlerinde etkili olacağı tahmin edilen sıcak hava dalgasının; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun hissedileceği tahmin ediliyor.

10 DERECE BİRDEN ARTACAK

Eyyam-ı Bahur gibi daha birçok hava sıcaklığının etkisini gösterdiği Türkiye'de yeni sıcak hava dalgalarının etkisiyle sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Paylaşılan bilgilere göre bu kez farklı bir lokasyon gösterecek olan sıcak hava dalgası ülke genelinde hissedilecek. Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle termometreler mevsim normallerinin 6 derece ile 10 derece arasında yukarda olması bekleniyor.

BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ankara 33 -38 derece

İstanbul 28 -34 derece

İzmir 32 - 34 derece

Kayseri 37 - 40 derece

Adana 38 - 45 derece

Hatay 36 - 42 derece

Mersin 36 - 43 derece

Kahramanmaraş 38 - 45 derece

Osmaniye 38 - 45 derece

Konya 38 - 40 derece

Malatya 40 - 43 derece

Elazığ 40 - 41 derece

Tunceli 30 - 41 derece

Bingöl 38 - 40 derece

Muş 38 - 49 derece