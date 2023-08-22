Kabus geri dönüyor. Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Osmaniye, ve Muşlulara acil duyuru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Elazığ, Muş, Bingöl, Tunceli, Osmaniye ve Kahramanmaraşlıları uyardı. Sıcaklıkların geceleri uykuları kaçıracak kadar tehlikeli olacağı düşünülüyor.

Kabus geri dönüyor. Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Osmaniye, ve Muşlulara acil duyuru

Dünya üzerinde yükselen sıcaklıklar Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yaz mevsimi başından itibaren türlü türlü hava olaylarının ve sıcak hava dalgalarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcak hava dalgaları gitti derken meteoroloji tarafından bir yenisinin daha eklendiği gündeme geldi. Yeni rekor sıcakların beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni uyarılarda bulundu. Yaz mevsiminin başlangıcından itibaren devam eden yüksek sıcaklıklar bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Doğu ve güneydoğu kesimlerinde etkili olacağı tahmin edilen sıcak hava dalgasının; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun hissedileceği tahmin ediliyor.

10 DERECE BİRDEN ARTACAK

Eyyam-ı Bahur gibi daha birçok hava sıcaklığının etkisini gösterdiği Türkiye'de yeni sıcak hava dalgalarının etkisiyle sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Paylaşılan bilgilere göre bu kez farklı bir lokasyon gösterecek olan sıcak hava dalgası ülke genelinde hissedilecek. Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle termometreler mevsim normallerinin 6 derece ile 10 derece arasında yukarda olması bekleniyor.

BEKLENEN SICAKLIKLAR

Ankara 33 -38 derece
İstanbul 28 -34 derece
İzmir 32 - 34 derece
Kayseri 37 - 40 derece
Adana 38 - 45 derece
Hatay 36 - 42 derece
Mersin 36 - 43 derece
Kahramanmaraş 38 - 45 derece
Osmaniye 38 - 45 derece
Konya 38 - 40 derece
Malatya 40 - 43 derece
Elazığ 40 - 41 derece
Tunceli 30 - 41 derece
Bingöl 38 - 40 derece
Muş 38 - 49 derece

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