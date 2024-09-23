Kaçak Afganın sözleri pes dedirtti: Çalışmıyorum bana devlet bakıyor

Sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Türkiye'ye kaçak yollarla gelen Afgan göçmenin sözleri pes artık dedirtti.

Sokak röportajında konuşan Afgan genç kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğini söylerken rahat tavırları ve sözleri büyük tepki çekti.

Kendisine uzatılan mikrofona konuşan genç şu ifadeleri kullandı:

"Ben Afganistanlıyım, Afganistan'dan geldim" diyen Afgan genç, Türkiye'de ne yapıyorsun sorusuna verdiği cevap ise yok artık dedirtti.

Türkiye'ye iş için geldiğini söyleyen Afgan, "Nasıl Türkiye güzel mi?" sorusuna, "Evet güzel, Türkiye'ye kaçak yollarla geldim. İran üzerinden geldim. Asker bizi yakaladı getirdi. Yurtta çocukkentteyim. Bir yıldır Türkiye'deyim."

Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar

Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

Van'da ne yapıyorsun sorusuna ise; "Burada okula gidiyorum. İşe gitmiyorum bana devlet bakıyor."

Muhabirin şaşırmasına ve sana devlet mi bakıyor diye sormasına ise, Gülerek "valla abi" dedi.

Sokak röportajında konuşan Afgan bir genç:

“Afganistan’dan iş için kaçak geldim 1 yıl önce. Okuyorum, devlet bana bakıyor.“

VATANDAŞ İSYAN ETMİŞTİ

Sokak röportajları toplumun sesini duyurmanın en etkili yollarından biri haline gelmiş durumda.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş ekonomik koşullarından ve hayat pahalılığından isyan ederek, "Biz mülteciyiz. Kendi esnafımız mülteci olmuş. Ülke bitmiş. Bizim halkımızın geçim sıkıntısından dolayı çocuk yapamıyor. Ama gelen mülteciler 3 tane 5 tane boy boy çocuk yapıyor. Çok kalabalık oluyorlar." sözleriyle bu duruma isyan etmişti.