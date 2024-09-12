Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

Sokak röportajında konuşan vatandaş, "Biz mülteciyiz. Kendi esnafımız mülteci olmuş. Ülke bitmiş" sözlerini kullandı.

Son yıllarda, sokak röportajları giderek toplumun sesini duyurmanın en etkili yollarından biri haline geldi.

Özellikle ekonomik sorunlar gibi geniş kitleleri ilgilendiren konularda yapılan bu röportajlar, toplumun farklı kesimlerinden bireylerin yaşadığı zorlukları, karşılaştıkları sorunları ve gelecek kaygılarını gözler önüne serdi.

Ekonomik sorunlar, enflasyonun yükselmesi, işsizliğin artması ve alım gücünün düşmesi gibi konularla şekillendi.

Gıda, kira, enerji gibi temel ihtiyaçların fiyatlarındaki hızlı artış, vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı.

Birçok insan, maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini ve birikim yapmanın artık neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade etti.

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"HANGİ İTİBARDAN BAHSEDİYORUZ? BİZ MÜLTECİYİZ"

Son olarak sokak röportajında konuşan vatandaş şunları dile getirdi:

"Ülkemizde itibar mı kaldı? Hangi itibardan bahsediyoruz? Biz mülteciyiz. Kendi esnafımız mülteci olmuş. Ülke bitmiş. 30 sene sonra ülkemizde yaşamayacak hâle geleceğiz. Bizim halkımızın geçim sıkıntısından dolayı çocuk yapamıyor. Ama gelen mülteciler 3 tane 5 tane boy boy çocuk yapıyor. Çok kalabalık oluyorlar."

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