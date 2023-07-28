Kaçak alkol operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Jandarma KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda el yapımı alkol ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kaçak alkol operasyonu


Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir barda el yapımı kaçak alkol sattığı bilgisi alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma ekipleri tarafından E.H.’ye ait ev ve işletmeye operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde ev ve işletmede yapılan aramada; 40 litre el yapımı viski, 115 litre etil alkol ve 61 adet kaçak alkol yapımında kullanılan gıda renklendirici ele geçirilirken, E.H. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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