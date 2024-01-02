Kaçak göçmen kovalamacası kazayla son buldu. 4’ü polis 18 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kaçak göçmen kovalamacası kazayla son buldu. 4’ü polis 18 kişi yaralandı
Kocaeli'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak 15 kilometre kaçan, kaçak göçmenlerin olduğu araç, 2 polis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 4'ü polis toplam 18 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi TEM Otoyolu İzmit geçişinde Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GRA 929 plakalı Volkswagen marka kapalı kasa hafif ticari araca 'dur' ihtarı yaptı.

Kapalı kasa hafif ticari araç ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine takılması sonucu başlayan kovalamaca yaklaşık 15 kilometre sonra TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, kazayla son buldu.

Kaçak göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otomobiline çarptı. Faciadan dönülen kazada 4'ü polis, 14'ü kaçak göçmen olmak üzere 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ve UMKE ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirip sedyeyle ambulansa taşıdı.

Kazanın meydana geldiği yolu polis ekipleri emniyete alarak, trafiğin tek şeritten akması sağlandı.

Yaralıların hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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