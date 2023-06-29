Kaçak göçmenler ülkeye böyle girdi. Plajdakiler dondu kaldı

İtalya’da çekildiği belirtilen görüntülerde denizden onlarca kaçak göçmen ülkeye giriş yaptı. Plajda güneşlenenler göçmenleri girişi karşısında donup kaldı. Bazıları ise o anları cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kaçak göçmenler ülkeye böyle girdi. Plajdakiler dondu kaldı

TELE1'in haberine göre, kontrol altına alınamayan kaçak göçmen sorunu giderek büyüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin başlıca ve en büyük sorunları arasında gösteriliyor.

Türkiye'de de kaçakların sayısı giderek artmaya devam ediyor. Sınırı ellerini kollarını sallayarak geçen göçmenler nüfusu her geçen gün artan İstanbul'u tercih ediyor.

Ancak son gelen görüntüler bu kez Türkiye'den değil İtalya’dan. Denizden botlarla gelen onlarca göçmen sahilde güneşlenenlerin arasından geçerek İtalya'ya giriş yaptı.

Sahildekilerin şaşkın bakışları arasında plajdan geçip giden göçmenler iç kesimlere yayıldı. Göçmenlerin Afrikalı olduğu belirtildi.

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