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Kaçak kazı yaptılar polisi hesaba katmadılar

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:04
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Kaçak kazı yaptılar polisi hesaba katmadılar: 6 gözaltı

Kaçak kazı yaptılar polisi hesaba katmadılar
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AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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