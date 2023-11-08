Kaçak Kınalı Keklikler doğaya salındı

6 Kasım günü gelen bir ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balpayam jandarma kontrol noktasında durdurdukları araçta kafes içinde kaçak şekilde taşınan 2 kınalı keklik ele geçirdi.

Araçta bulunan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 4 bin 535 lira para cezası kesilirken, kınalı keklikler Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alındı.

Kuruma getirilen keklikler daha sonra ekipler tarafından yeniden doğal ortamlarına salındı.