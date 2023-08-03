Kaçak sigara satmaya hazırlanan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden çok sayıda bandrolsüz, hologramsız makaron ve tütün ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kaçak sigara satmaya hazırlanan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Alpu ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız makaronları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yapacağı ihbarı alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce şüpheli şahısın üzerinde yapılan aramada; 13 bin 680 adet içine tütün doldurulmuş makaron, 11 bin 200 adet bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 300 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

aw000841-01.jpgCumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.


Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor?
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak Magazin
Efsane film Bodrum Hakimi dizi film olacak
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli genç yıldızı transfer ediyor
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi Güncel
Oğuzhan Uğur’dan Diyanet İşleri Başkanı’na salavat tepkisi
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı Dünya
Fransız haber ajansı AFP, sosyal medya platformu X'e telif davası açtı
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı Magazin
Moral öpücüğü sosyal medyayı salladı