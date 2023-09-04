Kaçak silah imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kültür Mahallesi Bedrettin Maradit Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Hakan S. ve Murat B.'ye ait işyerine düzenlenen operasyonda, 8 silah gövdesi, 13 silah üst kapağı, 3 kabza sırtlığı, 4 şarjör, 7 silah horozu, 3 tetik, 4 gövdeye tespit pimi, 5 silah yayı, 2 namlu yapmak üzere kullanılan boru parçası, kuru sıkı tabanca ve 11 silah yapımında kullanılan matkap ucu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan malzemelere el konulurken Hakan S. ve Murat S. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.