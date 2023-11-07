Kaçak silah operasyonu

Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2’si kuru sıkı 19 tabanca ele geçirildi

KAYNAK: İHA
Kaçak silah operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takipli KOM faaliyeti dahilinde Düzce Merkez Yenitaşköprü Köyünde Y.K.’nın (28), babası M.K. (58) ile işletmeciliğini yaptığı silah tamir atölyesinde, silah kaçakçılığı yapıldığına dair yapılan adli aramada 17 adet tabanca, HS9 ibareli yerli Glock olarak bilinen tabancaya ait 100 adet üst kapak takımı, 95 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Şüpheliler Y. K, M.K ve işletmede çalışan E.G (38) Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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