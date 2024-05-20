Kaçakçılık operasyonunda 100 milyon liralık cihaz ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Bağcılar’daki bir adreste kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen bakım cihazları olduğu ve piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Tespit edilen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu adreste yapılan aramalar sonucunda CE belgesi ve test raporları bulunmayan 76 adet lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi.

Cihazların toplam değerinin 100 milyon lira olduğu öğrenilirken, 20 milyon lirayı aşan vergi kaybına neden olduğu ifade edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar emniyete götürülürken, şahıslar hakkındaki soruşturmanın sürdüğü iletildi.