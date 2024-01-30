Kaçakçılık operasyonunda 313 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Kaçakçılık operasyonunda 313 şüpheli yakalandı
Batman’da polis ekiplerinin kaçakçılığı önlemek adına yaptıkları operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonların ara verilmeden sürdüğü belirtildi.

13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda toplamda; 4 şarjör ve 122 mermisi ile birlikte 1 uzun namlulu kalaşnikof silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait mermi, 1 pala olarak isimlendirilen kesici alet, 18 kaçak cep telefonu, 6 bin 455 paket kaçak sigara, 81 adet kaçak elektronik sigara bir miktar uyuşturucu, operasyonu gerçekleştiren ekipler tarafından ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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