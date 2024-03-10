Kaçan balık büyük olur atasözünün anlamı nedir?

Kaçan balık büyük olur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Birinin kaybettiği veya elde edemediği fırsatların değeri genellikle abartılı olarak hatırlaması anlamlarında kullanılan bir atasözüdür.

Bu atasözü, bazen gerçekten kaçırılanın değerinin abartıldığını veya kaybedilen fırsatların gerçekte olduğundan daha değerli gibi göründüğünü ifade etmektedir.

KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana bir sene daha mezuna kal ve tıp oku diye boşuna demedik bak kaçan balık büyük oluyor."