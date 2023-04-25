KADES ihbarına gelen polise baltayla saldırdı

İzmir'in Buca ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polislere baltayla saldıran Zafer U., bacağından vuruldu. Yaralı Zafer U., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KADES ihbarına gelen polise baltayla saldırdı

(DHA) Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, İnönü Mahallesi 677/13 Sokak'ta meydana geldi. Hümeyra U.'nun KADES ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede bildirilen adrese gitti.

İddiaya göre, Hümeyra U.'nun hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zafer U. elindeki baltayla polislere saldırdı. Polis, havaya ateş açtı. Buna rağmen saldırısını sürdüren Zafer U., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Polis aracına da zarar veren şüpheli, olay yerine çağrılan ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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