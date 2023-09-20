Kadıköy Çizgi Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Çizgi Festivali, 22-23-24 Eylül tarihleri arasında Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşecek. Birçok yayınevi, dernek ve platformun katıldığı festival, üç gün boyunca saat 13.00-21.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Festival alanında kurulan stantlarda çizgi roman ve karikatür dergileri de okurları ile buluşacak. Festival, 22 Eylül Cuma saat 15.00’de Çizgi Roman Okurları Derneği’nden Bülent Üstün ve Cengiz Üstün’ün imza günü ile başlayacak. Ayrıca yine aynı saatte Maltepe Üniversitesi Çizgi Film Ve Animasyon Bölümü Öğrencileri tarafından festivalin ilk film gösteriminde “Animasyon Seçkisi” çizgi severlerle buluşacak.

Kadıköy Çizgi Festivali’nde çocuklar, gençler ve yetişkinler için de birbirinden renkli atölyeler hazırlandı. Dernekler ve yayınevleri tarafından gerçekleştirilecek ve festival boyunca sürecek atölyelere kayıtlar stantlarda yapılacak.

Festival programında bu yıl 1977’den 1983’e kadar yayınlanan Star Wars destanının üretilen ilk filmleri olan Yıldız Savaşları Orijinal Üçlemesi’nin gösterimi de yapılacak. Ayrıca karikatür ve çizgi roman okurları, festival alanında ünlü çizerlerin gerçekleştireceği canlı çizimleri de izleyebilecek.

Absürt mizahıyla karikatür severlerin büyük beğenisi kazanan ünlü karikatürist Emrah Ablak da Kadıköy Çizgi Festivali’ne çizgi severlerle buluşacak. Moderatörlüğünü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi sorumlusu Meriç Karcal’ın yapacağı söyleşi, 24 Eylül Pazar saat 15.00’de gerçekleştirilecek.

Festivalin imza günleri bölümünde ise Desen Yayınları, Karakarga, Baobab, Çizgi Roman Okurları Derneği, İllüstratörler Platformu, Marmara Çizgi, Paralel Evren, Tekir Kitap, Kırmızı Kedi’nin ünlü çizerleri sevenleriyle buluşacak.

Festivalin son gününde Çizgi Roman Okurları Derneği’nin 15.00 - 18.00 saatleri arasında yapacağı mezatta sunumları Altan Biçen, Güngör Uzun ve Hüsnü Çoruk yapacak, moderatörlüğü de Emre Demirkol üstlenecek.

Çizgi Roman Okurları Derneği’nin düzenlediği “Çizgi Romanı Yaşatanlar ”sergisi, İllüstratörler Platformu’nun düzenlediği “Gelecek Gençlerin Karma Sergisi-2” sergisi, son olarak Karikatürcüler Derneği tarafından hazırlanan, “Ustalar Kuşağı: 50’ler” festival boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.