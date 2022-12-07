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Kadıköy D-100 Kara yolunda feci kaza

Kadıköy D-100 Kara Yolu üzerinde otomobil sürücüsü önünde ilerleyen otomobile çarptı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 08:12
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Kadıköy D-100 Kara yolunda 2 araç çarpıştı

Kadıköy D-100 Kara yolunda feci kaza
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İHA’nın haberine göre, kaza saat 01.20 sıralarında D-100 Kara Yolu Kadıköy istikameti Ataşehir İçerenköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 06 CYE 373 plakalı alkollü otomobil sürücüsü aynı istikamette giden 34 DBY 167 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından 06 CYE 373 plakalı lüks araç hurdaya çıktı. Lüks araç sahibi kazanın ardından hurdaya çıkan otomobilin içinde saatlerde bekledi.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken olay yerine İBB’ye bağlı yol temizlik ekipleri ve araçları çekmek için çekici geldi. Kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlatırken polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

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