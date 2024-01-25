Kadıköy'de 10 katlı binada korkutan yangın

Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın 7. katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların tüm binayı sarması üzerine bina sakinleri endişeyle dışarıya çıktı. Yangının yaşandığı binaya, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken binanın yanındaki itfaiye istasyonunda bulunan ekipler, yangına müdahale etti.

Binanın üst katının balkonundan yardım isteyen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binanın 8. katında dumandan etkilenen 3 kişilik bir aile de itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Olaya şahit olan bir bina sakini, "Mecbur dışarıya çıktık. Bütün apartmanı boşalttılar. Söndürdüler şimdi. Soğutma yapıyorlar. Umarım can kaybı olmamıştır" ifadesini kullandı.

Yanan binanın karşısında ikamet eden Cem Günbay ise, önce bağrışmalar duyduğunu ve daha sonra dumanları fark ettiğini iletti ve itfaiye istasyonu binanın yanında bulunduğu için yangına hemen müdahale edildiğini söyledi.