Kadıköy'de 10 katlı binada korkutan yangın

Kaynak: DHA / İHA
Kadıköy'de 10 katlı binada korkutan yangın
Kadıköy’de bulunan 10 katlı binanın 7. Katında yangın çıktı. Üst katlarda dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın 7. katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların tüm binayı sarması üzerine bina sakinleri endişeyle dışarıya çıktı. Yangının yaşandığı binaya, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken binanın yanındaki itfaiye istasyonunda bulunan ekipler, yangına müdahale etti.

kadikoyde-10-katli-binada-yangin-cikti-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-4947-dhaphoto2.jpg

Binanın üst katının balkonundan yardım isteyen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binanın 8. katında dumandan etkilenen 3 kişilik bir aile de itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Olaya şahit olan bir bina sakini, "Mecbur dışarıya çıktık. Bütün apartmanı boşalttılar. Söndürdüler şimdi. Soğutma yapıyorlar. Umarım can kaybı olmamıştır" ifadesini kullandı.

kadikoyde-10-katli-binada-yangin-cikti-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-4947-dhaphoto3.jpg

Yanan binanın karşısında ikamet eden Cem Günbay ise, önce bağrışmalar duyduğunu ve daha sonra dumanları fark ettiğini iletti ve itfaiye istasyonu binanın yanında bulunduğu için yangına hemen müdahale edildiğini söyledi.

kadikoyde-10-katli-binada-yangin-cikti-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-4947-dhaphoto4.jpg

kadikoyde-10-katli-binada-yangin-cikti-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-4947-dhaphoto5.jpg

kadikoyde-10-katli-binada-yangin-cikti-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-4947-dhaphoto6.jpg

kadikoyde-10-katli-binada-yangin-cikti-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-4947-dhaphoto7.jpg

kadikoyde-10-katli-binada-yangin-cikti-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-4947-dhaphoto9.jpg

kadikoyde-10-katli-binada-yangin-cikti-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-4947-dhaphoto7-001.jpg

Son Haberler
İngiltere Gana'dan yağmaladığı tarihi eserleri geri verecek Dünya
İngiltere Gana'dan yağmaladığı tarihi eserleri geri verecek
Arızalanan askeri uçak otoyolda araçların üstünden kıl payı geçti Gündem
Arızalanan askeri uçak otoyolda araçların üstünden kıl payı geçti
Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı Ekonomi
Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı
Cani evladın cezası açıklandı. Annesini 27 bıçak darbesiyle katletmişti… Gündem
Cani evladın cezası açıklandı. Annesini 27 bıçak darbesiyle katletmişti…
Kumsalda 3 ceset daha bulundu. Yine Akdeniz kıyıları Gündem
Kumsalda 3 ceset daha bulundu. Yine Akdeniz kıyıları
Microsoft’un piyasa değeri yükseldi Ekonomi
Microsoft’un piyasa değeri yükseldi
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem