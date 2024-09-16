Kadıköy'de ağaç sokağa devrildi; otomobil zarar gördü

Kaynak: DHA
Kadıköy'de ağaç sokağa devrildi; otomobil zarar gördü

KADIKÖY'de kökleri çürüyen ağaç sokağa devrildi. Ağacın dalları park halindeki bir araca zarar verirken, olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Kadıköy’de kökleri çürüyen bir ağaç, Caddebostan Çakır Sokak’ta sokağa devrildi. Olay sırasında kimsenin sokakta olmaması olası bir faciayı önledi. Devrilen ağacın dalları, park halindeki 34 GND 612 plakalı araca zarar vererek aracın camlarının kırılmasına neden oldu.

Olay, dün saat 14.00 civarında gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, devrilen ağacın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve belediye ekipleri ağacı dallarından keserek aracı bulunduğu yerden kaldırdı.

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