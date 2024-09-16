Kadıköy'de ağaç sokağa devrildi; otomobil zarar gördü

Kadıköy’de kökleri çürüyen bir ağaç, Caddebostan Çakır Sokak’ta sokağa devrildi. Olay sırasında kimsenin sokakta olmaması olası bir faciayı önledi. Devrilen ağacın dalları, park halindeki 34 GND 612 plakalı araca zarar vererek aracın camlarının kırılmasına neden oldu.

Olay, dün saat 14.00 civarında gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, devrilen ağacın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve belediye ekipleri ağacı dallarından keserek aracı bulunduğu yerden kaldırdı.