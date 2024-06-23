Kadıköy'de bıçaklı saldırı dehşeti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadıköy'de bıçaklı saldırı dehşeti

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda dehşet yaşandı.

İstanbul İtfaiyesinde görevli S.Ö. isimli şahıs, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tartıştığı esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, S.Ö.'nün aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılmasının ardından olay yerinden kaçtı.

Saldırıya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.Ö.'yü ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Saldırının nedeni ve detayları ise henüz bilinmiyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bu üzücü olay, sokaklarda yaşanan şiddetin artan boyutuna bir kez daha dikkat çekti. Yetkililerden bu tür olayların önlenmesi için gerekli adımların atılması bekleniyor.

S.Ö.'nün sağlık durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

İlgili Haberler
Direksiyon hakimiyetini kaybetti doğal gaz kutusuna çarptı: 2 Yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti doğal gaz kutusuna çarptı: 2 Yaralı
Kırmızı ışıkta karşıya geçen yayaya motosikleti çarptı. O anlar kamerada
Kırmızı ışıkta karşıya geçen yayaya motosikleti çarptı. O anlar kamerada
Son Haberler
İşte Mourinho'nun istediği golcü. 'Kara Boğa' diyorlar ona Spor
İşte Mourinho'nun istediği golcü. 'Kara Boğa' diyorlar ona
Fırtına ve şiddetli rüzgar geliyor. Meteorolojiden iki bölgeye uyarı Gündem
Fırtına ve şiddetli rüzgar geliyor. Meteorolojiden iki bölgeye uyarı
Avrupa basını Arda Güler'e şaşırdı Spor
Avrupa basını Arda Güler'e şaşırdı
Yazın buzdolabını doğru kullanmanın püf yöntemleri Keşfet
Yazın buzdolabını doğru kullanmanın püf yöntemleri
Samsun’da şehir eşkıyaları dehşet saçtı. 6 aylık bebeğin koluna camlar girdi. 70 yaşındaki adamın kafasını kırdılar Yerel Haberler
Samsun’da şehir eşkıyaları dehşet saçtı. 6 aylık bebeğin koluna camlar girdi. 70 yaşındaki adamın kafasını kırdılar
Yeniçağ Gazetesi: Gözü kararan iktidar Deli Dumrul'a döndü Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Gözü kararan iktidar Deli Dumrul'a döndü
Milli takım şampiyon oldu Spor
Milli takım şampiyon oldu