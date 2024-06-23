Kadıköy'de bıçaklı saldırı dehşeti

İstanbul İtfaiyesinde görevli S.Ö. isimli şahıs, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tartıştığı esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, S.Ö.'nün aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılmasının ardından olay yerinden kaçtı.

Saldırıya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.Ö.'yü ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Saldırının nedeni ve detayları ise henüz bilinmiyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bu üzücü olay, sokaklarda yaşanan şiddetin artan boyutuna bir kez daha dikkat çekti. Yetkililerden bu tür olayların önlenmesi için gerekli adımların atılması bekleniyor.

S.Ö.'nün sağlık durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.