6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde yangın

Kadıköy’de bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 08:10
Takip Et

Kadıköy’de bir iş yerinde yangın çıktı

Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde yangın
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, yangın saat 03.30 sıralarında Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Muhiddin Üstündağ Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Çıkan yangının yanda bulunan diğer iş yerlerine sirayet etmesi olasılığına karşı çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri de sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen iş yeri sahibi ve vatandaşları polis tedbir amaçlı olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan yangında iş yerinin çatısında maddi hasar oluşurken yangında ölen veya yaralan olmadı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
4
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
5
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
7
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde yangın
﻿Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde yangın
﻿Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde yangın
﻿Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri personel alacak
﻿Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri personel alacak
﻿Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri personel alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak
﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak
﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.