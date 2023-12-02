Kadıköy'de bir kişi üst geçitten atladı

Kadıköy'de ismi öğrenilemeyen bir kişi D-100 Karayolunda bulunan üst geçitten atlayarak ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kadıköy'de bir kişi üst geçitten atladı

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu, Kozyatağı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi D-100 Karayolu üzerinde yer alan, yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikteki bir üst geçitten kendini aşağı bıraktı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan şahıs ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini üst geçitten aşağıya atan ağır yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı karayolunda trafik önlemleri aldı. Karayolunda trafik polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten ve yan yollardan ilerlerken, polis ekipleri olayla ilgili de inceleme başlattı.

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