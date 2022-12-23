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Kadıköy'de drone destekli trafik denetimde ceza yağdı

Kadıköy'de  İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı. Kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edilerek para cezası kesildi

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:11
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Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi

Kadıköy'de drone destekli trafik denetimde ceza yağdı
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Kadıköy'de kurallara uymayan sürücüler dronla tespit edildi, ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasında çevrildi.

Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Drone ile yapılan denetimde 6 sürücüye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle, toplam bin 182 TL para cezası verildi.

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