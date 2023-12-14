Kadıköy'de Fener alayı. Muhteşem maçın muhteşem fotoğrafları. Kadıköy sallandı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'de Spartak Trnava'yı 4-0 yendi ve gruptaki diğer maçın skoruna göre grubu lider tamamladı. İşte müthiş maçın tüm fotoğrafları...