Kadıköy'de Fener alayı. Muhteşem maçın muhteşem fotoğrafları. Kadıköy sallandı

Fotoğraflar: Adem Kabayel / Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında evinde Spartak Trnava'yı konuk etti.
Mücadeleyi 36'da Ferdi Kadıoğlu, 48'de Takac (kendi kalesine) ve Edin Dzeko'nun 59' ile 61'de attığı gollerle 4-0 yendi.
Sarı-lacivertliler, bu sonuç sonrası Ludogorets'in Nordsjaelland'ı 1-0 mağlup etmesiyle liderlik koltuğuna oturdu ve gruptan 12 puanla lider çıktı.
Gruptan çıkan diğer takım, 12 puanla Ludogorets oldu.
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