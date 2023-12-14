Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Spartak Trnava maçı ilk 11'i belli oldu

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Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor. Spartak Trnava maçı ilk 11'i belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında kader maçına çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, evinde Spartak Trnava'yı ağırlıyor.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu;

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Bukata, Zeljkovic, Bernat, Ofori, Azango, Duris

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Trnava'yı mağlup ederse diğer maçın sonucuna bakmaksızın bir üst tura adını yazdıracak.

Sarı - lacivertliler sahadan beraberlikle ayrılırsa gruptan çıkmayı garantileyecek olan Nordsjaelland'in Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek. Danimarka ekibinin sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Fenerbahçe, H Grubu'nu 2. sırada tamamlayacak ve play-off oynamaya hak kazanacak.

Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya tek farklı mağlup olması durumunda Nordsjaelland'in Ludogorets'i iki ya da daha fazla farkla yenmesi gerekiyor.
Böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda Kanarya, averaj fazlasıyla 2. sırada yer alarak bir üst tura yükselecek. Fenerbahçe, Trnava'ya birden fazla farkla mağlup olursa Nordsjaelland'in sarı-lacivertlilerin yediği gollerden bir fazla farkla rakibini yenmesi gerekecek.

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