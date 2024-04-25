Micheal Jordan'ın imzalı ayakkabısını bu parayı getiren kapacak! Ticaret Bakanlığı’ndan satılık

İhale açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“3 adet Michael Jordan imzalı basketbol ayakkabısı. Eşyalar beklemiş vaziyettedir. Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Eşyanın/Aracın alıcıya tesliminden sonra eşyanın/aracın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü izin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilecek ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülükler alıcı tarafından karşılanacaktır.”