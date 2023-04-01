Kadıköy'de Huzur İstanbul Uygulaması yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ile Havacılık ve Deniz Limanı Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler ile bekçilerin katıldığı asayiş denetiminde, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirildi.

Polis helikopterlerinin de havadan destek verdiği ve trafik kontrollerinin yapıldığı uygulama kapsamında narkotik köpekleri durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aradı. (AA)