Köy okulunda öğretmenler öğrencileri için çiğ köfte yoğurdu

Kaynak: AA
Köy okulunda öğretmenler öğrencileri için çiğ köfte yoğurdu
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde görev yapan öğretmenler, öğrencileri için çiğ köfte yoğurup türkü söyledi.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyündeki ilkokulda öğretmenler, öğrencilere yönelik özel bir etkinlik düzenledi. Ayrancı İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve okula olan ilgilerini pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, öğretmenler öğrenciler için çiğ köfte yoğurdu ve beraber türküler söyleyip halay çekti.

Okul Müdürü Oktay Avim, eğitimde sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda sosyal gelişime de önem verdiklerini vurguladı. Öğrencilerin derslere daha motive olmalarını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Avim, öğrencilerin bu tür sosyal etkinliklere katıldıklarında okulu daha çok sevdiklerini ve derslere daha iyi odaklandıklarını belirtti.

Son Haberler
Filistin yanlısı göstericilere yemek verilmeyince dışardan destek geldi Video
Filistin yanlısı göstericilere yemek verilmeyince dışardan destek geldi
Otomobil şarampole uçtu. 1’i bebek 6 yaralı Yerel Haberler
Otomobil şarampole uçtu. 1’i bebek 6 yaralı
İslam Memiş: Sert dalga geliyor hazırlığa başlayın Gündem
İslam Memiş: Sert dalga geliyor hazırlığa başlayın
Kaşlarını aldığı oğluna bağıran anne gündem oldu: "Erkek gibi bağır" Video
Kaşlarını aldığı oğluna bağıran anne gündem oldu: "Erkek gibi bağır"
Yavru sincapları şırıngayla beslediler Video
Yavru sincapları şırıngayla beslediler
Kokladığı böcekten iğrenen kedinin komik tepkisi güldürdü Video
Kokladığı böcekten iğrenen kedinin komik tepkisi güldürdü
Patatesleri çıtır çıtır yapacak yöntem! Sadece 1-2 damla eklemeniz yetiyor İpucu
Patatesleri çıtır çıtır yapacak yöntem! Sadece 1-2 damla eklemeniz yetiyor