Köy okulunda öğretmenler öğrencileri için çiğ köfte yoğurdu

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyündeki ilkokulda öğretmenler, öğrencilere yönelik özel bir etkinlik düzenledi. Ayrancı İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve okula olan ilgilerini pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, öğretmenler öğrenciler için çiğ köfte yoğurdu ve beraber türküler söyleyip halay çekti.

Okul Müdürü Oktay Avim, eğitimde sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda sosyal gelişime de önem verdiklerini vurguladı. Öğrencilerin derslere daha motive olmalarını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Avim, öğrencilerin bu tür sosyal etkinliklere katıldıklarında okulu daha çok sevdiklerini ve derslere daha iyi odaklandıklarını belirtti.