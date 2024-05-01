Kargoyu fırlatarak teslim eden çalışan tepki çekti

Türkiye'de yaşanan bir olayda, bir kargo çalışanının paketi kapının önüne fırlatarak teslim etmesi tepkilere neden oldu. Görüntülerde, önündeki koridoru yürümeyi reddeden bir çalışanın, paketi kapının önüne fırlatması görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü, iş etiği konusunda tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar, kargo çalışanlarının bu tür davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek eleştirdi. Paketin fırlatılarak teslim edilmesinin müşteri memnuniyetini olumsuz etkilediği ve kargo şirketlerinin itibarını zedelediği yorumları yapıldı. Özellikle müşteriye saygı ve hizmet kalitesi gibi temel değerlerin önemine vurgu yapılarak, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.