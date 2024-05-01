21 günlük flört detoksunda yaşadığı ‘zorlu’ süreci paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
21 günlük flört detoksunda yaşadığı ‘zorlu’ süreci paylaştı
Bir sosyal medya kullanıcısı, yaşadığı 'flört detoksunu' takipçileriyle paylaşarak dikkat çekti.

21 günlük bir süre boyunca kimseyle flört etmemeye karar veren genç kadın, bu süreci detaylı bir şekilde takipçileriyle paylaşmak için bir video çekti. Genç kadın, kısa sürede viral olan videoda, flörtsüz geçen 21 günlük süreçte neler yaşadığını ve neler hissettiğini anlattı.

Çok fazla flört değiştirdiğini ve bu yüzden kendinden uzaklaştığını söyleyen genç kadın, insanları artık tanıyamadığını belirtti. 21 gün boyunca erkeklerden uzak durmaya karar verdiğini söyleyen kullanıcı, bu süreçte kimseyle bakışmadığını da açıkladı. Bu sayede kendine odaklanabildiğini ifade eden genç kadının videosu kısa sürede viral oldu.

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