Kadıköy'de klasik otomobillerle 100.yıl konvoyu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 klasik otomobilden oluşan 'Cumhuriyetimizi 100. Yılı' konvoyu yola çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi'nden Kadıköy istikametine ilerledi. Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak'ta sona erdi.

"HER YIL OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BURADAYIZ"

Klasik aracıyla konvoya katılan Serkan Okay "Cumhuriyetimizin 100.yılını büyük bir coşkuyla 100 klasik araçla konvoy oluşturuyoruz. Milli mücadele ruhunun taçlandığı bir gün Cumhuriyet. Bu anlamda Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnet ile anıyoruz. Bugünü bize hediye etti. Bizde bu coşkuyu bu gururu gelecek nesillere taşımak adına her yıl olduğu gibi bugünde buradayız" diye konuştu.

"COŞKULU BİR KUTLAMA"

Başka bir klasik otomobil sürücüsü İzgi Koban "Çok coşkulu bir kutlama,100 yıl. Çok yaşasın Cumhuriyet. Dana nice yüzyıllara inşallah. Araçlarımızla buradayız, heyecanla bekliyoruz" dedi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Aynur Kılıçpar "Nice yüzyılları kutlamak temennimiz. Çocuklarımla yüzyıla şahitlik etmek çok güzel benim için, mutluyuz. Daha güzel günleri görelim, dünyaca barışı görelim, huzuru görelim" diye konuştu.