İstanbul Boğazı'nda 2023 drone ile 100. yıl gösterisi. Dronelar Cumhuriyet için havalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

KAYNAK: AA
İstanbul Boğazı'nda 2023 drone ile 100. yıl gösterisi. Dronelar Cumhuriyet için havalandı

Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin 2023 adet drone ile sergilendiği etkinlikte, havai fişek ve ışık gösterileri de yer aldı.

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Drone gösterisinde, dünya küresi, Türkiye haritası ve Türk bayrağı oluşturuldu. Şahlanan atın üzerinde bir Türk askerinin de yer aldığı gösteride, "Türkiye Yüzyılı" ve "100. Yıl" tipografisi de çizildi.

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İstanbul'un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarında 25 dakikalık gösteri ilgiyle takip edildi.

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Seyir noktalarının yanı sıra Boğaz'ın her iki yanında toplananlar alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti.

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Ayrıca seyir alanlarındaki ekranda gösteri canlı yayınlanırken gökyüzüne çizilen semboller de anlatıldı.

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