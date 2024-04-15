Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil yan yattı. 3 yaralı

Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 34 FSC 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak yan yattı.

Kazada sürücü ile beraber araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafınan olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alına yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sonucu bir süre trafiğe kapalı olan Özbey Caddesi, yan yatan otomobilin olay yerinden kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.