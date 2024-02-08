Kadıköy'de makas atarak ilerleyen trafik magandalarına ceza yağdı

Kadıköy'ün D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde meydana gelen olayda, makas atarak ilerleyen ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan iki trafik magandasının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

"41 BİN 592 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Sosyal medyada paylaşılan Görüntülerin ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili kullanan şahısların Y.C.H. ve F.Z. olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücülere toplamda 41 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.