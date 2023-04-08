Park halindeki taksiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Eren S. idaresindeki 34 CDM 949 plakalı otomobil, Kalamış Münir Nurettin Selçuk Caddesi'ndeki taksi durağında park halinde bulunan 34 TED 82 plakalı taksiye çarparak yan yattı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar itfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansta ayakta tedavi edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.