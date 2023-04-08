8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Park halindeki taksiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Park halindeki taksiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de bir otomobilin durakta park halindeki taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:59
Takip Et

Kadıköy'de park halindeki taksiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Park halindeki taksiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Eren S. idaresindeki 34 CDM 949 plakalı otomobil, Kalamış Münir Nurettin Selçuk Caddesi'ndeki taksi durağında park halinde bulunan 34 TED 82 plakalı taksiye çarparak yan yattı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar itfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansta ayakta tedavi edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
3
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
5
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
6
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Samsun'da deprem
﻿Samsun'da deprem
﻿Samsun'da deprem
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.