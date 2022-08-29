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Rahatlığın bu kadarına da pes. Metronun raylarına uzandı keyif yaptı

Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı pes dedirtti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 21:55
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 21:56
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Kadıköy’de pes dedirten görüntü: Metronun raylarına uzanıp keyif yaptı

Rahatlığın bu kadarına da pes. Metronun raylarına uzandı keyif yaptı
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Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı. Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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