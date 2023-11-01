Kadıköy'de seyir halindeyken Telefonla konuşan taksiciden ilginç savunma

Kadıköy'de taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. Denetimlerde, taksicilerin ve araçlarının belgeleri, çalışma ruhsatları kontrol edildi.

"NE CEZA YAZIYORSAN İSTEDİĞİN KADAR YAZ"

Emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde telefonla konuşan taksicilere ceza yazılırken Seyir halinde telefonla konuştuğu belirlenerek denetim noktasında durdurulan bir taksici, önce "Bir seferlik affedin" diye rica etti. Daha sonra Ekiplerin ceza yazacağını belirtmesi üzerine de ekiplerle tartışarak, "Ne ceza yazıyorsan istediğin kadar yaz" ifadelerini kullandı.

TELEFONLA KONUŞAN TAKSİCİDEN İLGİNÇ SAVUNMA



Seyir halinde telefonla konuştuğu için ceza yazılan taksici, kendisini bekleyen müşteriyle konuştuğunu belirterek, "Yarın da bir müşteri o zaman taksi bizi almıyor dediğinde biz haklıyız" diyerek kendisini savundu. Ceza yazılan minibüs şoförü ise, "Yol üzerinden yolcu aldım. Sıradan bir caddeden geçerken yolcuyu aldık" diye konuştu.