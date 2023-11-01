Kadıköy'de seyir halindeyken telefonla konuşan taksiciden ilginç savunma

Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Seyir halinde telefonla konuşan bir taksici, müşterisiyle konuştuğunu söyleyerek kendisini savundu.

Belgeler ve Emniyet Kemeri Kontrol Edildi

Denetimlerde, taksicilerin ve araçlarının belgeleri, çalışma ruhsatları kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde telefonla konuşan taksicilere ceza yazıldı. Ayrıca, yolda uygunsuz bir şekilde yolcu alan bir minibüs şoförüne de ceza kesildi.

Taksiciden Tartışma Çıkardı

Denetim noktasında durdurulan ve telefonla konuştuğu için ceza yazılan bir taksici, ekiplerle tartıştı. Taksici, önce ‘Bir seferlik affedin’ diye rica etti. Ekiplerin ceza yazacağını belirtmesi üzerine de “Ne ceza yazıyorsan istediğin kadar yaz” dedi. Taksici, kendisini bekleyen müşterisiyle konuştuğunu ve yarın da bir müşterinin taksi bulamadığında haklı olacaklarını iddia etti. Ceza yazılan minibüs şoförü ise, “Yol üzerinden yolcu aldım. Sıradan bir caddeden geçerken yolcuyu aldık” diye konuştu.