Kadıköy’de sopa ile döve döve öldürmüştü. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Kadıköy’de sopa ile döve döve öldürmüştü. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Kadıköy Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşanan talihsiz bir olayda, güvenlik şef yardımcısı Atilla Ay, güvenlik şefi Erdal Çaycı tarafından sopayla vurularak ölümcül yaralandı ve sonrasında hayatını kaybetti. Erdal Çaycı’nın ifadesi ortaya çıktı.

Erdal Çaycı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede verdiği ifadede Çaycı, "Son iki aydır nöbet listeleri konusunda sürekli anlaşmazlık yaşıyorduk. Bu yüzden birkaç kez uyarıda bulunmuştum ancak uyarılarımı dikkate almadı ve bana hakaret etti. Olay sırasında ilk olarak o, yanındaki sopaya hamle yaptı. Bunun üzerine ben de yanımda bulunan sopayı aldım ve savurduğumda onu omzundan vurmayı hedeflemiştim fakat darbe başına isabet etti. Ne yazık ki birkaç darbe aldı" şeklinde konuştu.

Olay, 23 Nisan Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Hastanede güvenlik şefi olarak çalışan 43 yaşındaki Erdal Çaycı ile 15 yıllık dostu ve meslektaşı 47 yaşındaki Atilla Ay arasında vardiya değişimi konusunda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sistem odasında gerçekleşen bu kavga sırasında Çaycı, Ay'ı sopayla darp etti.

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Ay, olay yerinde yaşamını yitirirken, Çaycı polisi arayarak işlediği suçu itiraf etti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, Ay'ı yerde hareketsiz yatarken buldu ve olay yeri incelemelerinin ardından cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Çaycı ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Tutuklama süreci, Çaycı'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesiyle devam etti. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından hakim karşısına çıkan Çaycı, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaycı, mahkemede verdiği ifadede nöbet listeleri konusundaki iki aylık anlaşmazlığa değindi ve olay günü yaşananları anlattı.

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