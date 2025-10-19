Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Video yardımcı hakem (VAR) uyarısıyla gelen penaltı kararı, maç bitmeden gündem oldu.

Rakiplerinden sıyrılarak yerde kalan Dorgeles Nene, Jure Balkovec'le girdiği ikili mücadelede yer kaldı. Hakem Ali Şansalan önce oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada penaltıyı kullanan Anderson Talisca'nın topu ağlara yolları ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Balkovec'in Nene'nin ayağına müdahale edip etmediği sosyal medyada tartışma yarattı.

X hesabından paylaşım yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Nene'nin yerde kaldığı pozisyon Penaltı...! VAR müdahalesi doğru...! Ali Şansalan bu pozisyonda nasıl oldu da temas yok dedi ve devam ettirdi..! Enteresan..." ifadelerini kullandı.