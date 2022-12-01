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Kadın akademisyenin odasını basıp “Benim olacaksın'' diyen bakın kim çıktı

Kadın akademisyenin odasını basıp "Benim olacaksın” diyerek tehdit eden Prof. Dr. Bülent Arı, katıldığı bir canlı yayında kullandığı “Ben her zaman cahil halka güvendim” sözleriyle gündem olmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hani geri zekalı desem adama hakaret etmiş olurum.” diye tepki göstermişti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 11:14
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Kadın akademisyenin odasını basıp “Benim olacaksın'' diyen Prof. Dr. Bülent Arı bakın kim çıktı

Kadın akademisyenin odasını basıp “Benim olacaksın'' diyen bakın kim çıktı
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İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Arı hakkında, kadın akademisyenin odasını basıp tehditler savurmuştu.  İstanbul Üniversitesi Arı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eski doktora öğrencisi de olan kadın akademisyen Ş.K.’nin odasını bastıktan sonra, “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehditler savurdu.

Olay esnasında Bülent Arı’nın odada bulunan eşyalara da zarar verdiği aktarıldı. Olayın üniversite güvenliğine ve polise bildirilmesi üzerine gelen polis, Arı’yı gözaltına aldı.

Polis merkezinde ifadesi alınan Arı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Arı’nın görevli olduğu İstanbul Üniversitesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, Arı hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Tüm tedbirlerin alındığı’ belirtilen açıklamada “Süreç, hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“HER ZAMAN CAHİL HALKA GÜVENDİM” DEMİŞTİ

Bülent Arı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevindeyken katıldığı canlı yayında kullandığı sözlerle gündeme gelmişti. Yayında “Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” diyen Arı, eleştiriler sonrasında Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Cahil halka daha çok güveniyorum” diyen Bülent Arı’ya sert sözlerle yüklenmiş, “Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani geri zekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Geri zekalılığın da bir düzeyi var” demişti.

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FG
1.12.2022 12:35
Çünkü eğitilmiş gençler size biat etmiyor, çağdaş bilim yolunda ilerliyorlar.  
 
eskiyaylalı
1.12.2022 12:18
"CAHİL-OKUMAMIŞLAR YANLIŞ YAPMAZLAR" DEMEK Kİ YANLIŞI OKUMUŞ, YAZMIŞ, PROF-DOÇ. OLMUŞ, MÜREKKEP YALAMIŞ, TAHSİL-TEDRİSATTA DİRSEK ÇÜRÜTMÜŞ GRUP İÇİNDE "BAZILAR" YAPAR MI? ADAM DOĞRU SÖYLEMİŞ,  
 
BU HOLİGANLAR CAHILLERI SEVER
1.12.2022 11:46
HOLIGANLARIN GİZLİ DEVRIYELERI.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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