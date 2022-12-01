Kadın akademisyenin odasını basıp “Benim olacaksın'' diyen bakın kim çıktı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Arı hakkında, kadın akademisyenin odasını basıp tehditler savurmuştu. İstanbul Üniversitesi Arı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eski doktora öğrencisi de olan kadın akademisyen Ş.K.’nin odasını bastıktan sonra, “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehditler savurdu.

Olay esnasında Bülent Arı’nın odada bulunan eşyalara da zarar verdiği aktarıldı. Olayın üniversite güvenliğine ve polise bildirilmesi üzerine gelen polis, Arı’yı gözaltına aldı.

Polis merkezinde ifadesi alınan Arı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Arı’nın görevli olduğu İstanbul Üniversitesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, Arı hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Tüm tedbirlerin alındığı’ belirtilen açıklamada “Süreç, hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“HER ZAMAN CAHİL HALKA GÜVENDİM” DEMİŞTİ

Bülent Arı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevindeyken katıldığı canlı yayında kullandığı sözlerle gündeme gelmişti. Yayında “Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” diyen Arı, eleştiriler sonrasında Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Cahil halka daha çok güveniyorum” diyen Bülent Arı’ya sert sözlerle yüklenmiş, “Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani geri zekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Geri zekalılığın da bir düzeyi var” demişti.