Kadın akademisyenin odasını basıp 'Benim olacaksın' dedi. Profesörlere ne oldu böyle?

Tele 1'de yer alan haberde, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını basarak, iddiaya göre “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara zarar verdi.



Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.