Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı! Makyaj da yapmış

Denizli'de kadın kılığında giren bir erkek makyajlı halde yakalandı. İfadesinde değişiklik için kadın kılığına girdiğini söyledi.

Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı! Makyaj da yapmış

İHA

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kovalama sonucu şahsı yakaladı.

Polise mukavemet gösteren ve kadın olduğu düşünülen kişinin erkek olduğu ortaya çıktı. Kıyafetinin çıkaran erkeğin içinde ise içi doldurulmuş sütyen, çantasında da çeşitli meteryaller bulundu.

Üzerinde kimlik çıkmayan ve karakolda ifade vermek istediğini söyleyen kişinin yapılan sorgulamasında M.B. adında avukat olduğu belirlendi. İfadesinde değişiklik için kadın kılığına girdiğini söyleyen avukat hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.

aw911083-01.jpg

aw911083-02.jpg

aw911083-03.jpg

Öne Çıkanlar
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Son Haberler
Evini sadece ‘kötü insanlara’ satıyor. Şaşkınlık yaratan olay Güncel
Evini sadece ‘kötü insanlara’ satıyor. Şaşkınlık yaratan olay
NATO istedi Türkiye gönderdi. Mehmetçik Kosova'da Barış Gücü'nün komutasını devralabilir Güncel
NATO istedi Türkiye gönderdi. Mehmetçik Kosova'da Barış Gücü'nün komutasını devralabilir
6 bin yıllık çömlek bulundu. Böylesi hiç bulunmamıştı Teknoloji - Otomotiv
6 bin yıllık çömlek bulundu. Böylesi hiç bulunmamıştı
Nusret’te çalışanlar isyanda: Mobbinge uğruyoruz Güncel
Nusret’te çalışanlar isyanda: Mobbinge uğruyoruz
Denizanası bedeninize çarparsa ne yapmalı Sağlık
Denizanası bedeninize çarparsa ne yapmalı
Defne yaprağı çayının bilinmeyen yararları neler Şifalı Bitkiler
Defne yaprağı çayının bilinmeyen yararları neler
11 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var? Keşfet
11 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?