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AKP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası. Kadın kolları başkanı istifa etti

Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın yanında çalışan iki kadına hem sözlü hem de fiziki tacizde bulunduğu iddia edildi. Belediye Başkanının "Bana hiçbir savcı dokunamaz" diye tehdit ettiği ileri sürülüyor

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 08:52
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Kadın Kolları Başkanı istifa etti. AKP’li belediye başkanı hakkında taciz iddiası

AKP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası. Kadın kolları başkanı istifa etti
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Zonguldak Gülüç Belediye Başkanı AKP’li Gökhan Mustafa Demirtaş şimdi de tacizle suçlanıyor. İddiaya göre AKP’li Demirtaş, 2017 yılında belediyede işe başlayan kadını yaklaşık 6 ay sözlü olarak taciz etti. Ardından da 2021 yılında başka bir kadına, işe girişinden yaklaşık 2 ay sonra cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

TEHDİT İDDİASI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan iddialara göre AKP’li başkanın kadınlara yönelik tacizi her geçen gün arttı. Demirtaş kendisini savcılığa şikâyet edeceklerini söyleyen kadınları ise “Bana hiçbir savcı dokunamaz ve ettiğin şikâyetle kalırsın. Bunu da ailene ve oğluna olacaklarla ödersin. Belediye başkanlığı görevimi bıraksam dahi senin peşini bırakmam. Hayatı sana zindan ederim” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Gökhan Mustafa Demirtaş tehditlerin yanı sıra kadınların görev yerlerini de birçok kez değiştirdiği ifade edildi.

KONU VEKİLLERE ANLATILDI İDDİASI

İddialara göre; yaşadığı tacize daha fazla dayanamayan kadınlardan biri hem savcılığa suç duyurusunda bulunurken hem de durumu Zonguldak AKP İl Yöneticisi Satılmış Kutucu’ya anlattı. Kutucu tacize uğrayan kadını, Zonguldak’taki bir kafede AKP’li milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve AKP il yöneticisi Saffet Bozkurt ile bir araya getirdi. Ancak milletvekilleri ve il yöneticileri Demirtaş hakkında herhangi bir şey yapmayarak tacize sessiz kaldığı söylendi. Taciz mağduru olduğu iddia eden diğer kadın ise olayı yöneticisine anlattı. Ancak yönetici işten çıkarılma korkusuyla tacizi görmezden geldiği söylendi.

KADIN KOLLARI SESSİZ KALMADI

Sadece Gülüç Belediyesi AKP Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Ferihan Şenol tacize göz yummadı. Olayın aydınlatılması için girişimde bulunan Şenol, sonuç alamayınca AKP’den istifa etti.

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Gökhan 61
25.01.2023 09:42
Pislik sizin içinizde olduğundan bu başınıza gelen işler için tabi böyle bir şeyde varsa ağzınıza CHPyi almayın  
 
hesap günüde var
25.01.2023 09:33
zaten hiç birinize hiçkimse dokunamıyor.. ..Sap döner keser döner 14 mayısta hesap döner !  
 
Maçkalı
25.01.2023 09:33
Falan filan mahlalı epeyce uzmansın bu işlerde aferin. Kadınlar onurunu namusunu resimleyip filme alıp ancak öyle savunacak yoksa yalancı öylemi? Yanlız bunları söylerken ananı bacını iyice dūşūn emi.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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