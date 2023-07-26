Kadın kooperatiflerine hibe desteği arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamındaki hibelerin artırıldığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Kadın kooperatiflerine hibe desteği arttı

Bolat, sosyal medya hesabından, KOOP-DES'e ilişkin paylaşımda bulundu.

KOOP-DES kapsamında ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, "Bu kapsamda, 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncellemeyle alım desteklerinin üst sınırları yüzde 100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık yüzde 33 artırılmış, mal alım desteğinin üst sınırı 400 bin liraya, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60 bin liraya, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274 bin liraya yükseltilmiştir. Destek programına ilişkin başvurular 14 Ağustos'a kadar Ticaret il müdürlüklerimize yapılabilmektedir." bilgisini verdi.

Bolat, program kapsamında makine veya ekipmanla ilgili alımlar ile kooperatiflerin projelerine ilişkin personel istihdamına destek verdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına destek veriyoruz. Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına destek veriyoruz."

2020, 2021, 2022 yıllarında 474 kadın kooperatifinin 511 projesine yaklaşık 50 milyon lira hibe desteği verdiklerini belirten Bolat, "Ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin proje tutarlarının yüzde 75'ini Bakanlığımızca karşılıyoruz." dedi.

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